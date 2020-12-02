Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme
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Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme

02.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:37

Antalya'da bir kişi, tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp etti.

Antalya'da bir kişi, tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve birçok kullanıcının tepkisine neden olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre park halindeki otomobil içerisinde bir kadınla erkeğin tartışmasını gören başka bir sürücü, durarak onları ayırmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaş da olan biteni çekmek için cep telefonuyla kayda girdi. Kadının oturduğu ön koltuğa doğru yönelen erkek şahsı, 2 kişi ayırmaya çalıştı. Oldukça korktuğu gözlenen kadın sakinleştirilmeye çalışılırken, erkek şahıs şoför kapısına doğru yönelip elleriyle arabaya tutunarak kadının yüzüne sert bir tekme attı. Tekme sonrası araç içerisinden 'lütfen' sesleri yankılanırken, çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ve erkek şahsı ayrı araçlarla polis merkezine götürdü.

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(Suat Metin/İHA)

Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme
Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme
Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme
Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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