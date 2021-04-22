Antalya'da kıraathanede kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi
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Antalya'da kıraathanede kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

Antalya'da kıraathanede kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 76 bin 880 lira ceza verildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 76 bin 880 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi'nde kumar oynandığını tespit ettikleri R.Ö'nün işlettiği kıraathaneye operasyon düzenledi.

Kıraathanede kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye 76 bin 880 lira ceza uygulandı.

R.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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