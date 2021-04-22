Antalya'da kıraathanede kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 76 bin 880 lira ceza verildi.