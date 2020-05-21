Antalya'da kavga: 1 yaralı
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Antalya'da kavga: 1 yaralı

Antalya'da kavga: 1 yaralı (2)BIÇAKLADIKTAN SONRA YARDIM ETMİŞAntalya'da kız arkadaşı M.N.P. yüzünden tartıştığı Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçaklayan D.B.Ç'nin olay sonrası duvar kenarına oturttuğu arkadaşına, ilk yardımda bulunduğu ortaya çıktı.

21.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:08

Antalya'da kavga: 1 yaralı (2)

BIÇAKLADIKTAN SONRA YARDIM ETMİŞ

Antalya'da kız arkadaşı M.N.P. yüzünden tartıştığı Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçaklayan D.B.Ç'nin olay sonrası duvar kenarına oturttuğu arkadaşına, ilk yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Bir vatandaş cep telefonuyla çektiği bu anların görüntüsünü, sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde D.B.Ç'nin, bıçakladığı arkadaşının başında durup yaralarıyla ilgilendiği görülüyor.

Antalya'da kavga: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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