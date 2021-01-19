Antalya'da kardan yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
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Antalya'da kardan yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

19.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:57
Antalya'da kardan yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gazipaşa'nın Belbaşı Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Fatih Kaşlı'yı kurtardı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gazipaşa'nın Belbaşı Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Fatih Kaşlı'yı kurtardı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etki olan kar yağışı Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yaylalarda da kendisini gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri karla kaplı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yaptı.Dün Belbaşı Yaylası'ndaki evine gidip bir gece konaklayan, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Fatih Kaşlı, durumu Sugözü Mahalle Muhtarı Hayri Karabulut'a iletti. Muhtar Karabulut, mahsur kalan vatandaşın kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bölgeye iş makinesi göndererek, yolu kardan temizledi. Ekipler, yayla evinde mahsur kalan Fatih Kaşlı'yı kurtardı. Kendilerinin kurtarılması için yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden Fatih Kaşlı, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.


Antalya'da kardan yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Antalya'da kardan yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Antalya'da kardan yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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