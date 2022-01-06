Antalya'da hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Manavgat Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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