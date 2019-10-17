17.10.2019 16:50

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)

DALIŞ SIRASINDA RAHATSIZLANDILAR

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından bugün saat 11.30 sıralarında Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede dalış eğitimi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Jandarma Yüzbaşı Selim Oğul, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sinan Durmaz, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37), Jandarma Uzman Çavuş Hacı Aydın'ın dalış sırasında su altında belirlenemeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandığı kaydedildi.

MESUT AKMEŞE ŞEHİT OLDU

Olayın öğrenilmesinin ardından su altında bulunan personelin çıkarıldıktan sonra Kaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi

Askeri personel hastanede tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahale sonucu Selim Oğul, Sinan Durmaz ve Hacı Aydın'ın hayati tehlikeleri bulunmadığı tespit edildi. Ancak bu personel, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ise kalbinin durduğu, Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve saat 13.30 sıralarında şehit düştü. Şehit Akmeşe'nin naaşı otopsi yapılmak üzere hava ambulansıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: DHA