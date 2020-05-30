ANTALYA-Araba parası kadar ceza yedi, 'Bizde her şey zevkine' dedi Araba parası kadar ceza yedi, 'Bizde her şey zevkine' dediANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan sürücü Selahattin Coşkun (27), 1,5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Araba parası kadar ceza yedi, 'Bizde her şey zevkine' dedi

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan sürücü Selahattin Coşkun (27), 1,5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 23 bin lira ceza kesilen ve aracı otoparka çekilen Coşkun, Bizde her şey zevkine dedi.

Amerikan filmleri aratmayan kovalamaca gece saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet mahallesinde başladı. Trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Selahattin Coşkun, 07 EEL 84 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Sürücü sırasıyla Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler otomobilin kaçış güzergahında bulunan birçok noktada yolu araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 1.5 saat süren kovalamacanın ardından otomobil Kepez ilçesinde durduruldu. Hareketli dakikalar yaşanmasına neden olan şüpheli Selahattin Coşkun, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Coşkun'a egzoz ve kural ihlalleri, kent trafiğini tehliyeke düşürmek suçlarından yaklaşık 23 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulup, otomobili de otoparka çekildi.

Kesilen cezaya üzülmediğini belirten Selahattin Coşkun, Arabamın değeri 22 bin lira. Motoru özel yapım. Ayrıca egzoz var. Bu yüzden bana trafik ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Ben de kaçmaya başladım. Bir süre sonra arkama bakınca 15 trafik ekibi olduğunu gördüm. Yaklaşık 1.5 saat kovalamacanın ardından yakalandım. İhlaller ve kusurlar yüzünden 23 bin lira yazdılar. Hiç üzülmedim. Bizde her şey zevkine. Yine olsun yine yaparım dedi.Olayın ardından herkes tarafından aranmaya başlandığını belirten Coşkun, böyle de olsa tanınmanın güzel olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA