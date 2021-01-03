Antakya'da kan bağışı kampanyası
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Antakya'da kan bağışı kampanyası

03.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:06
Antakya'da kan bağışı kampanyası

Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İlçeye bağlı Avsuyu Mahallesi'nde gerçekleşen kan bağışı kampanyasına mahalleli yoğun ilgi gösterdi.

Avsuyu İlköğretim Okulun'daki kampanyada vatandaşlardan hijyen ve sosyal mesafe kriterlerine uygun olarak kan alındı.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, kan bağışı kampanyasına destek veren mahalle halkına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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