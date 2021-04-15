Antakya'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Antakya Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Antakya Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek için belediye ekipleri 95 mahallede dezenfekte çalışması yaptı.

Ekipler mahallelerde bulunan cami, okul, muhtarlıklar, sağlık ocakları, kurumlar, cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş