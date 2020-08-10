Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

Elazığ'da bir kadın aldıkları evin yapımı durunca inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkıştı.

10.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:35

Elazığ'da bir kadın aldıkları evin yapımı durunca inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkıştı. Kadın polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirilirken, ufak kızı ise o anları göz yaşları içerisinde izledi.

Olay, Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuğba A., temelden aldıkları evin yapımının durduğunu öğrenince binanın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri kadının atlamak istediği noktaya şişme branda açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

Olay yerinde bulunan kadının küçük kızı ise aşağıda göz yaşları içerisinde annesinin inmesini bekledi. İtfaiye ekipleri de kız çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı. Polisin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği kadın, aşağı indirildi. Ambulansta sağlık durumu kontrol edilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor Güncel
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ahmet Hakan Coşkun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Beren Saat Coşkun Sabah Demet Akalın
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Lübnan Beyrut Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 18:36:00. #1.15#
title