Anne olmak isteyen kadınlara "kök hücre" nakli müjdesi

06.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:02

Pek çok kadın anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak tekrarlayan düşükler, kürtaj nedeniyle rahim dokusunun zarar görmesi ya da rahim duvarında nedeni bilinmeyen incelik, kadınların bu hayallerine engel olabiliyor. Bu rahatsızlıklar nedeniyle normal yoldan veya tüp bebek yöntemiyle anne olamayan kadınlara kemik iliğinden elde edilen kök hücre nakli yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye'de ilk defa kullanılmaya başlanan kök hücre transferi ile rahimdeki hasarlı hücreler tedavi ediliyor ve kadınların anne olma şansı artıyor.

KÖK HÜCRE HASARLI HÜCREYİ BULARAK TEDAVİ EDİYOR

Kök hücre farklı hücrelere dönüşme potansiyeline sahiptir. Kök hücreler kordon kanı ya da kemik iliğinden elde edilebilmektedir. Farklı hücrelere dönüşme potansiyeli olan kök hücreler nakledildiği hasarlı hücrelerin özelliğini almaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile laboratuvar ortamında yaptığımız uzun çalışmalar sonucu kemik iliğinden elde ettiğimiz kök hücrenin adet olamayan kadınlarda ya da rahim inceliği nedeniyle anne olamayan kadınların tedavisinde olumlu sonuçlar vereceğini tespit ettik.

NORMAL YOLDAN VE TÜP BEBEK DENEMELERİ BAŞARILI OLMAYAN KADINLARA UMUT OLDU

Bazı kadınların tekrarlayan düşükleri, kürtajları veya o bölgedeki herhangi bir ameliyatları rahim içi dokusunda hasar meydana gelmektedir. Adet olamayan kadınlar da normal yoldan ya da tüp bebek denemeleri ile çocuk sahibi olamamaktadır. Aynı zamanda rahminde incelik olan kadınlar da anne olma yolunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenlerle adet göremeyen ya da rahminde incelik olan kadınlara kemik iliğinden elde edilen kök hücre transferi yapılmaktadır. Kök hücre transferi yapılan kadınların rahim içi dokusunu kalınlaştırma ve hasarlı rahim dokusu tamir edilebilmektedir. Başarılı bir tedavi süreci geçiren kadınlarda çocuğun tutunmasını sağlayan rahim duvarı elde edilebilmektedir.

ÖZEL BİR YÖNTEMLE HASARLI RAHİM DOKUSUNA TRANSFER EDİLİYOR

Özel bir teknikle rahme yapılan kök hücre transferi ilk defa Türkiye'de uygulanmıştır. Yurt dışında buna benzer kök hücre transferi yumurtalıklara ya da rahime yapılmaktadır. Ama biz özel bir teknikle kök hücreyi hasarlı dokuya transfer etmekteyiz. Hasarlı dokuya transfer edilen kök hücre de bu bölgedeki hasarın tamir edilmesini ve organın kendisini yenilemesinin önünü açmaktadır. Yaptığımız çalışmalar transfer edilen hastaların rahimde kalınlaşmaya ve adet görmeyen kadınların adet görmesini sağlamaktadır. Kök hücre yurt dışında yumurtalığa da yapılmaktadır. Ancak yumurtalık açısından daha elimizde yeteri kadar kanıt bulunmamaktadır. Çünkü bugüne kadar tüm dünyada tek bir çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmada 17 hastaya transfer yapılmış ve sadece 5 tanesinin gebelikle sonuçlanmış olduğu görülmektedir. Yumurtalık rezervi az olan 36-40 yaş arası hastalara uygulandığı bilinmektedir. Bu nedenle bu hastalara yapılan kök hücrenin gebelik sağlayıp sağlamadığı bilgisi henüz tam olarak elde edilememiş durumdadır.

Kaynak: Bültenler