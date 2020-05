Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi

Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi Mahsur kalan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak anne kediye teslim edildi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çatıda mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, anne kedi yavruları kurtarılana kadar bekledi.

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çatıda mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, anne kedi yavruları kurtarılana kadar bekledi.

Olay, akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Mahalle üzerinde bulunan bir evin çatı katından uzun süre yavru kedi sesi duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yavru kedilerin kurtarma çalışmaları yapılırken, anne kedi ise yavruları kurtarılana kadar bölgeden ayrılmayarak çalışmaları adeta an be an takip etti.

Anne kedi çaresiz gözlerle yavrularının kurtarılmasını beklerken, itfaiye erleri ise kedileri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarılan 4 yavru, bir sepet içerisinde anne kedinin önüne konuldu. Öte yandan, anne kedi yavrularına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan kedileri kurtarması çevrede bulunan çocukları da sevindirdi.

Kaynak: İHA