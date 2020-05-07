Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi

Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi
07.05.2020 23:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:05

Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi Mahsur kalan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak anne kediye teslim edildi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çatıda mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, anne kedi yavruları kurtarılana kadar bekledi.

Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi

Mahsur kalan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak anne kediye teslim edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çatıda mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, anne kedi yavruları kurtarılana kadar bekledi.

Olay, akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Mahalle üzerinde bulunan bir evin çatı katından uzun süre yavru kedi sesi duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yavru kedilerin kurtarma çalışmaları yapılırken, anne kedi ise yavruları kurtarılana kadar bölgeden ayrılmayarak çalışmaları adeta an be an takip etti.

Anne kedi çaresiz gözlerle yavrularının kurtarılmasını beklerken, itfaiye erleri ise kedileri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarılan 4 yavru, bir sepet içerisinde anne kedinin önüne konuldu. Öte yandan, anne kedi yavrularına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan kedileri kurtarması çevrede bulunan çocukları da sevindirdi.

Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haber
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Haber
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haber
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Haber
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Haber
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haber
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan 'normalleşme' yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Lionel Messi Loris Karius Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: Anne kedi, çatıda mahsur kalan yavrularının kurtarılmasını bekledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 23:30:12. #1.15#
title