Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğleden sonra rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklenmesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, meteorolojik verilere göre yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'da rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Duyuruda, vatandaşların "soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı" dikkatli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur