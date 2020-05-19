ANKARA Polis Akademisi Bandosu'ndan '19 Mayıs' konseri
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ANKARA Polis Akademisi Bandosu'ndan '19 Mayıs' konseri

Polis Akademisi Bandosu'ndan '19 Mayıs' konseriANKARA'da, Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

ANKARA Polis Akademisi Bandosu'ndan '19 Mayıs' konseri
19.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:41

Polis Akademisi Bandosu'ndan '19 Mayıs' konseri

ANKARA'da, Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için konser düzenledi. Altındağ Güneşevler ve Karapürçek Mahallesi'nde düzenlenen konsere, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Orhan Yegin ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı. Etkinlikte, Bando ve Armoni Mızıkası ekibi, halk müziğinin yanı sıra marşlar ve ilahiler seslendirdi. Halk oyunu gösterisinin de sunulduğu konsere, vatandaşlar balkonlarından Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu anlamlı günde, 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümünde, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını evlerimizde kalarak kutluyoruz. Hemşerilerimiz evlerinde kaldıkları için Polis Bandosu onlara güzel bir sürpriz yaptı. Vatandaşlarımız balkonlarda bu coşkuya eşlik ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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