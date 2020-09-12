Ankara merkezli 17 ilde PKK/KCK operasyonu; 11 tutuklama Ankara merkezli 17 ilde PKK/KCK operasyonu; 11 tutuklama ANKARA Emniyet Müdürlüğü, 'Mezopotamia Hackers' adı altında birleşip kamu kurumlarının sitelerinde PKK propagandası yapan terörist hacker çetesini, Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen şafak operasyonu ile çökertti.

Ankara merkezli 17 ilde PKK/KCK operasyonu; 11 tutuklama

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, 'Mezopotamia Hackers' adı altında birleşip kamu kurumlarının sitelerinde PKK propagandası yapan terörist hacker çetesini, Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen şafak operasyonu ile çökertti. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, etkin pişmanlıktan yararlanan 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda siber terörist hacker grubunun PKK'nın sözde kongre kararları doğrultusunda 'Mezopotamia Hackers' çatısı altında birleştiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hackerlar tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin genişletildiği soruşturmada, PKKKCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarının, 71 ayrı ilde 411 kamu kurum- kuruluşu ve 81 ilde 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirdiği ve vatandaşlara SMS yoluyla örgüt içerikli mesajlar göndererek PKK propagandası yaptığı tespit edildi.

SANAL ALEMİN SÖZDE GERİLLALARI

İşledikleri suçlarla kendilerini sanal alemin sözde 'gerillaları' olarak nitelendiren ve polis ekipleri tarafından en çok arananlar listesine giren şüphelilerin hackledikleri siteler arasında çok sayıda okulun resmi sitesi, illerde vatandaşların online başvuru yaptıkları kamu kurumları ve Ombudsmanlık bulunuyor. Yapılan istihbari çalışmalar ile hackerların imza olarak kullandıkları nicknameleri ve yaptıkları hackleme ve sistemlere sızma eylemlerine ilişkin deliller ile telefonlarına SMS gönderilen vatandaşların ifadeleri siber- terör uzmanlarınca toplanarak soruşturma dosyasına eklendi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu sonucunda 26 bilgisayar korsanından 18'i gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. 11 Eylül'de adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilerek devam edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA