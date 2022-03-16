Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı - Haberler

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Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı

Düzce'de çeşitli uygulamalarla vatandaşların cep telefonuna, bilgisayarına, kameralarına girerek dinleme yapmak yoluyla dolandırıcılık yapan 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de çeşitli uygulamalarla vatandaşların cep telefonuna, bilgisayarına, kameralarına girerek dinleme yapmak yoluyla dolandırıcılık yapan 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu L.U. isimli şahsın, hacker olarak kişilerin telefon, bilgisayar ve internete bağlı kameralarına girerek kişileri dinlediği, bilgi ve görüntülerini ele geçirdiği, hesaplarına girerek dolandırdığı bilgisine ulaştı. Düzce Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden L.U.'nun evinde yapılan aramada 6 cep telefonu, 4 banka kartı, 2 flaş bellek, sim kartı, hard disk, 3 laptop, tablet bilgisayar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 0.5 gram metamfetamin maddesi ve 11 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Dijital materyaller Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne gönderilirken şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Jandarma, Hacker, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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