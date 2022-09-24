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Son dakika haber: Diyarbakır merkezli dev veri avı operasyonu: 10 hacker yakalandı

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Son dakika haber: Diyarbakır merkezli dev veri avı operasyonu: 10 hacker yakalandı Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen 'Veri Avı Operasyonunda' 10 hacker gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli dev veri avı operasyonu: 10 hacker yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen 'Veri Avı Operasyonunda' 10 hacker gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli 'Veri Avı Operasyonunda' yaşları 15 ile 20 arasında değişen hacker çetesi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerinin çalındığı tespit edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir internet üzerinden yaptıkları takipler neticesinde operasyon düğmesine 20 Eylül günü basıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Antalya illerinde 90 polisin katılımıyla yapılan operasyon sonucunda 10 hacker çete üyesi suç unsuru materyallerle yakalandı. Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançla lüks bir hayat sürdükleri anlaşıldı.

Gözaltına alınan tüm şüphelilerin 23 Eylül günü savcılığa sevk edildiği ve 6'sının tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Diyarbakır Operasyon 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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