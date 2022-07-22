Bir zamanların popüler oyunu hacklendi! Verileri ücret karşılığında satışa çıktı

90'lı yılların sonunda kurulan ve popülerliğini her geçen yıl artan evcil hayvan oyun sitesi Neopets, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda kullanıcılarının hesap verilerinin çalındığını ve hemen konu hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladılar.

69 MİLYON KULLANICININ VERİSİ ÇALINDI

Neopets'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Neopets kısa süre önce müşteri verilerinin çalınmış olabileceğini fark etti." sözlerine yer vermesinin ardından site kaynak kodunun yanı sıra 69 milyondan fazla üyenin kişisel hesap bilgilerinin de çalındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Neopets ekibinin bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğramasının hemen ardından konu hakkında önde gelen bir adli tıp firması yardımıyla soruşturma başlattıkları duyuruldu. Neopets, kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri ve aynı şifreyi başka bir internet sitesinde de kullanıyorlarsa, o şifreyi de değiştirmelerini önerdi.

VERİLER İÇİN 1 MİLYON 672 BİN TL İSTENİYOR

Çalınan veriler internetin popüler hack forumlarında satışa sunulmaya başlandığı söylenmesinin ardından hackerların veri tabanının anlık görüntüsüne erişmek için dört Bitcoin (yaklaşık 1 milyon 672 bin TL) istediği öğrenildi.