Empress sözünü tuttu: Hogwarts Legacy 10 günde kırıldı!

Harry Potter hayranlarının uzun bir süredir merakla beklediği Hogwarts Legacy, 10 Şubat'ta, yani 12 gün önce satışa çıktı. Tabii milyonlarca insanın beklediği bir yapım olduğu için hackerlar arasında da bir rekabet başladı. Son olarak Empress rumuzlu bir genç kız, çıktıktan sonra 10 gün içerisinde kıracağını söyledi. Nitekim sözünü tuttu.

Empress, Denuvo V17'yi 10 günde yıktı: Hogwarts Legacy cracki, 2. betada!

25 yaşındaki Empress rumuzlu genç kadın, bu alanda sektörde nispeten yeni olsa da büyük işler yapmayı başarıyor. Son olarak verdiği sözü yerine getirerek Hogwarts Legacy crack dosyalarını Telegram kanalı üzerinden yayınladı.

Şu an için 2. beta testlerini yaptığını ve bu sürece katılacak gönüllü oyuncular aradığını belirtiyor. Ancak önümüzdeki günlerde nihai sürümünün çıkacağı kesinleşti. Tabii Empress'in bu paylaşımını içerisine zararlı yazılım yükleyerek farklı sitelerde 3. taraf olarak paylaşan onlarca kişi de insanların verilerini ele geçirmeye çalışıyor. Bu tip sitelerde merak ettiğimiz için gezinsek bile bağlantıları tıklamamalı ve virüs taramasından geçirmeden indirmemeliyiz.

Hogwarts Legacy, Steam'e damga vurmaya devam ediyor!

Not: Bilgisayar korsanlığı yani hackerlık tasvip ettiğimiz bir şey değil. Zira yalnızca Türkiye değil, dünyanın birçok ülkesinde bilişim suçlarının 20 yılı aşan hapis cezalarına kadar karşılığı bulunuyor. Üstelik oyunları kırmak aynı zamanda emek hırsızlığı olduğu için ahlaki olarak da doğru değil.

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri (FHD+2K)

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Ultra 2K:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Ultra 4K:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

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