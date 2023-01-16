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MUĞLA MERKEZLİ 6 İLDE 'HACKER' OPERASYONU 4 GÖZALTI

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MUĞLA merkezli 6 ilde, bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda, kamu kurumlarına ait verileri ele geçirip, üçüncü kişilere satan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

MUĞLA merkezli 6 ilde, bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda, kamu kurumlarına ait verileri ele geçirip, üçüncü kişilere satan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgisayar korsanlarının (hacker) kamu kurumlarına ait verileri illegal temin ettiğini tespit etti. Bilgisayar korsanlarının, kişisel bilgileri maddi menfaat temin etmek amacıyla tasarladıkları internet sitelerinden üçüncü kişilere verdikleri ayrıca bu bilgileri telefonla satış yapan şirketlere de vererek gelir elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca elde ettikleri bilgileri kullanarak sahte ihbarlar oluşturup terör, bombalı saldırı ve uyuşturucu yalanları üzerinden vatandaşı mağdur ettiğinin tespit edilmesi üzerine Muğla merkezli Bursa, Kocaeli, Ağrı, Siirt ve Hakkari'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 3 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 9 SIM kart, 6 hard disk, 2 mobil ödemeli kart ve çok sayıda delil niteliği taşıyan not defterleri ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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