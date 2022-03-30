Popüler NFT oyunundan yarım milyar dolardan fazla kripto para çalındı

Popüler kripto oyunu Axie Infinity'nin arkasındaki blockchain ronin'den yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çalındı. Ronin ve Axie Infinity operatörü Sky Mavis, ihlali Salı günü ortaya çıkardı ve şirketin blockchain'inden para yatırmaya ve çekmeye izin veren Ronin köprüsündeki işlemleri dondurdu.

625 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

Nft merkezli oynayarak kazan odaklı NFT oyunu Axie Infinity üzerinden tam olarak 600 milyon dolar değerinde 173.600 adet ethereum kripto para çalındığı doğrulandı. Çalınan kripto paralara ek olarak cüzdan bakiyelerinden 25,5 milyon dolar daha çalındığı bildirildi.

HACKERLAR TARAFINDAN SALDIRI DÜZENLENDİ

Hackerlar tarafından yapılan saldırı, Axie Infinity ve Ethereum gibi diğer kripto para blockchain'leri arasında bir aracı olan video oyun geliştiricisi Sky Mavis'in Ronin blockchain'ine giden köprüye odaklandı. Popüler NFT oyunu Axie Infinity'ye yapılan saldırı sonrası yarım milyar dolardan fazla bir servet çalındı.

9 AŞAMALI GÜVENLİK DUVARINI GEÇTİ

Sky Mavis'in Ronin zinciri toplamda 9 adet doğrulayıcı aşamadan oluşmaktadır. Cüzdana para yatırmak veya çekmek isteyen kullanıcıların 9 imzadan beşine ihtiyacı bulunmaktadır. Hackerlar ise Sky Mavis'in dört doğrulayıcısı ve Axie DAO tarafından yönetilen üçüncü taraf bir doğrulayıcı üzerinde kontrole sahip olmayı başarması üzerine yüz milyonlarca doları kendi cüzdanına geçirdi.

"ÇALINAN KRİPTO PARALAR HIRSIZIN CÜZDANINDA"

Axie Infinity'nin geliştiricisi Sky Mavis'in yaptığı bir diğer açıklamaya göre ise çalınan fonlar, hacker'ın cüzdanında bulunmaktadır. Paylaştıkları bağlantıda kullanıcının cüzdanında 596 bin dolar değerinde 175 bin 913 ethereum bulunduğu görülüyor.