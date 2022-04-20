Rus yanlısı hacker'lardan Çekya devlet kurumlarının web sitelerine saldırı

Rus yanlısı hacker grubu Killnet öncülüğündeki bilgisayar korsanları tarafından Çekya devlet kurumlarının internet sitelerine saldırı düzenlendi.

Çekya'da Rusya yanlısı hacker grubu, devlet kurumlarının internet sitelerine saldırı gerçekleştirdi. Killnet öncülüğündeki bilgisayara korsanlarının saldırılarının ardından Çekya Devlet Demiryolları'nın online bilet sistemi çökerken, Kamu yönetimi portalı ve bazı yerel havaalanlarının sitelerine de erişim kesildi.

Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ofisi (NUKIB) tarafından yapılan açıklamada, Çek devlet kurumlarının web sitelerine korsanlar tarafından saldırılar düzenlendiği, düzenlenen saldırıların Rus yanlısı hacker grubu Killnet tarafından organize edildiği bildirildi. Açıklamada, Çekya Devlet Demir Yolları'nın online bilet sisteminin çöküğü, Çekya kamu yönetimi portalı ve Pardubice, Karlovy Vary ve Ostrava havaalanlarının web sitelerine erişimin kesildiği aktarıldı. Çekya Devlet Demiryolları sözcüsü Lukas Kubat saldırılar nedeniyle bilet sisteminin çöktüğünü belirterek, "Çek Demiryolları'nın mobil uygulaması ile web sitesine erişim sağlanamıyor. Dolayısıyla online bilet satın almak mümkün değil. Sorunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Havaalanlarının web siteleri saldırı altında

Bilgisayar korsanları tarafından havaalanlarının web sitelerine de saldırı gerçekleştirilmesinin ardından Pardubice, Karlovy Vary ve Ostrava havaalanlarının web sitelerine erişim kesildi. Karlovy Vary Havalimanı CEO'su Alice Undus havaalanının web sitesinin ciddi bir saldırı aldığını söyleyerek, "Bu bir DDoS saldırısıdır, yani çok sayıda sorguyla sunucuyu devre dışı bırakmaya çalışma yöntemi. Saldırıyla teknisyenlerimiz ilgileniyor. Uçuşlar ile ilgili bir sorun yaşanmıyor" dedi.

Ostrava Havalimanı yetkilisi Katerina Pustejovska ise "Şu anda neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu nedenle henüz herhangi net bir bilgiye sahip değilim fakat uçuşlarla ilgili bir sorun bulunmuyor" şeklinde konuştu. - PRAG

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa