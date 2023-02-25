Hackerlar bile işsiz kalmaya başladı!

Yeni bir araştırmaya göre hacker grupları küçülmeye başladı. Ancak ülkelerin yakında fidye yazılımı yasalarına sahip olacağı düşünülüyor.

Fidye yazılımı saldırılarının artması, yıllardır kullanıcılar için önemli tehditler yarattı. Ancak siber suçlarla mücadele birimlerinin son çabaları, hem saldırı sayısında hem de talep edilen fidye ödemelerinin boyutunda düşüşlere yol açtı. Son araştırmalar, hacker gruplarının bile küçülmeye gittiğini gösteriyor.

Hacker grupları neden küçülüyor?

Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir rapora göre, siber güvenlik uzmanlarının çalışmaları meyve vermeye başladı. Uzmanların artan güvenlik önlemleri, hacker gruplarının faaliyetlerinde önemli bir etkiye sahip. Conti gibi bazı gruplar, fidye yazılımı saldırılarından para kazanamamaları nedeniyle ekiplerini küçülttü.

Fidye yazılımı saldırıları, özellikle bilgisayar korsanlarının özel bilgileri ifşa etme tehlikesi göz önüne alındığında ciddi sonuçlar doğurabilir. Örneğin ABD Adalet Bakanlığı; Dijital Gasp Görev Gücü gibi yeni gruplar oluşturarak son yıllarda siber suçlara yönelik aktivitesini artırdı.

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Adalet Bakanlığı ve diğer kuruluşların çabaları, bilgisayar korsanlarının soruşturulmasına ve çalışmalarının engellenmesine yol açtı. Örneğin Bakanlık, Kaseya isimli bir şirkete karşı Sodinokibi/REvil fidye yazılımını kullanan bir kişiyi yakaladı. Polonya'da gözaltına alınan hacker, mahkemece yargılanarak hapse atıldı.

ABD'ye ek olarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler fidye yazılımı saldırılarına yönelik denetimlerini artırıyor ve gizlilik düzenlemelerini geliştiriyor. Bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Gartner, ülkelerin yaklaşık üçte birinin 2025'e kadar "fidye yazılımı yasalarına" sahip olacağını söyledi.

Siber güvenlik önlemlerindeki artış, fidye yazılımı saldırılarının hedefi olan işletmeler ve bireyler için önemli bir haber. Ancak siber suçların tehdidi devam ediyor. İşletmelerin kendilerini potansiyel saldırılara karşı korumak için adımlar atması da önemli.

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