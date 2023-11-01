Torrent WiHD Sızıntısı ve Veri Açığı

Artan kurlar ve oyun, film gibi içeriklerdeki fiyatların ardından bir dönem tüm kullanıcıların ucundan veya kıyısından uğradığı Torrent tekrardan popülerlik kazanmaya başladı. ve bunun ardından tahmin edeceğiniz üzere birçok kötü niyetli hacker da bu popülerliği kullanarak bazı verileri elde etmek istedi. Bunlardan biri de özellikle film ve dizi gibi içerikleri Torrent üzerinden indiren kullanıcıları tehdit ediyor. İşte Torrent veri açığı ve detayları…

Artan kurlar ve oyun, film gibi içeriklerdeki fiyatların ardından bir dönem tüm kullanıcıların ucundan veya kıyısından uğradığı Torrent tekrardan popülerlik kazanmaya başladı. ve bunun ardından tahmin edeceğiniz üzere birçok kötü niyetli hacker da bu popülerliği kullanarak bazı verileri elde etmek istedi. Bunlardan biri de özellikle film ve dizi gibi içerikleri Torrent üzerinden indiren kullanıcıları tehdit ediyor. İşte Torrent veri açığı ve detayları…

Torrent WiHD sızıntısı tüm verilerinizi açığa çıkarmış olabilir!

İnternet üzerinden bedava film, dizi, oyun ve program gibi içerikler indirmenizi sağlayan dünyaca ünlü platform Torrent bazı kullanıcıların verilerinin açığa çıkmasına sebep oldu. Her ne kadar bu duruma Torrent sebep olmasa da Torrent kullanıcıları büyük bir tehdit ile baş başa kaldı.

Konuyla ilgili olarak Torrent sistemi platform üzerinde bulunan izleyici uygulamalar ile içerik indirmenizi sağlayan bir aracı platform diyebiliriz. Bu izleyici uygulamaların en popülerlerinden biri de WiHD. WiHD özellikle HD formattaki dizi, film gibi içerikleri ile popülerleşen bir uygulama. Bununla birlikte birçok kullanıcı film ve dizi seyretmek için WiHD'yi kullanıyordu.

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Ancak uygulama üzerindeki bir açık kötü niyetli insanların dikkatini çekti. ve böylece neredeyse 100 bine yakın kişinin verilerini çaldı. WiHD ekibine göre bu veriler kullanıcı e-postaları, IP adresleri, servis sağlayıcı bilgileri, kullanıcı adları ve tüm Torrent kullanıcıları için karma şifrelerden oluşuyor. Burada özellikle IP adresi ve servis sağlayıcı bilgisi ciddi bir tehdit unsuru iken eğer bir WiHD kullanıcısıysanız uygulama üzerindeki e-postanıza sürekli reklam içerikli virüslü mailler gelebilir.

Konuyla ilgili olarak uzmanlar ise "Tehdit aktörleri, yasal sonuçlar için kullanıcıları takip etmek ve tanımlamak, hedefli kimlik avı saldırıları başlatmak veya kullanıcıların indirme alışkanlıklarını potansiyel olarak açığa çıkarmak, etkilenen bireylerin mahremiyetini ve yasal kaygılarını artırmak gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunabilir" açıklamasında bulundu.