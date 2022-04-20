Türk hackerlar Kur'an yakanların sitesini bloke etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk hackerlar Kur'an yakanların sitesini bloke etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Türk hackerlar Kur'an yakanların sitesini bloke etti

Türk hacker'lar Kur'an-ı Kerim yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan siyasi partinin internet sitesini erişime kapattı.

Türk hacker'lar Kur'an-ı Kerim yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan siyasi partinin internet sitesini erişime kapattı.

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımlamıştı. Aşırı tepki çeken provokasyon sonrası Türk hackerlar harekete geçti.

Anka Neferler Tim, Stram Kurs Partisi'nin sitesini erişime kapattıklarını ve siteye 6 saattir erişim sağlanamadığını duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Anka Neferler Tim olarak; İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıları lanetliyoruz! Olaylara sebep olan Stram Kurs Partisi'nin sitesi tarafımızca erişime kapatılmıştır. Siteye 6 saattir erişim sağlanamıyor" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Stockholm, Hacker, İsveç, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title