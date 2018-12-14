Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren Kazası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kayaş-Ankara-Sincan hattının sinyalizasyon kurulmadan devreye alınması siyasetin işlediği önemli bir cinayettir." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün bütçe gündemiyle açılan Meclis'te Türkiye'nin merak ettiği sorulara cevap verecek hiç kimsenin olmadığını iddia etti.

Durum böyle iken, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın TBMM Genel Kurulunda "kafa kafaya vererek" konuştuklarını ve konuştukları belli olmasın diye de elleriyle ağızlarını kapattıklarını belirten Özel, "Bir başka sorumlu varsa, baş sorumlu varsa o da bu Meclis'in Başkanı Binali Yıldırım." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Arslan'ın daha sonra yaptığı konuşmada, iktidarları boyunca tren kazasında hayatını kaybeden bin 500'ün üzerinde vatandaş için, "Rakam çok gibi görünüyor. Aslında tren gidiyor, hemzemin geçit var, traktörle önüne atlayıp ölüyor bunlar" dediğini öne sürdü. Böyle bir ifadenin, tren kazalarında hayatını kaybeden binlerce kişinin ailesine yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Özel, "Eğer siz bir traktörü trenin önüne atlayabilecek şekilde hemzemin geçit inşa ediyorsanız ve burada sorumluluğu ölen gariban vatandaşa yüklüyorsanız, size söyleyecek bir şey yok." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, iktidarın, baskın bir erken seçim için, Ankara'da son tren kazasının yaşandığı hattın yapım işini biteceği tarihten öne çektiğini ifade etti.

"Makinistin cep telefonuyla halletmeye çalışıyorlar"

Hatta sinyalizasyon olmadığını belirten Özel, "Hatta trenlerin çarpışması nasıl önleniyor? Şöyle önleniyor: Trenin birisi gelirken makinist 'ben şu hattan geliyorum' diyerek arıyor, başkası makası değiştiriyor, karşıdan gelen trene 'sen biraz bekle, öbür treni bu hata alacağım sonra devam edersin.' diyor. Makinistin, marşandizin, makasçının cep telefonuyla halletmeye çalışıyorlar. Vatandaşın hayatına verilen değer bu." dedi.

Uzmanların, Kayaş-Ankara-Sincan hattında yaşanan bu trajedinin benzerlerinin, yerel seçimden önce işletmeye alınmaya çalışılan Gebze-Halkalı hattında da yaşanabileceğini söylediklerini aktaran Özel, sinyalizasyon kurulmadan bu hattın işletmeye alınmaması gerektiğini bildirdi.

Özgür Özel, AK Parti'nin, bu meselenin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söylediğini anlatarak, "Bu hattın bu şekilde devreye alınmış olması siyasetin işlediği önemli bir cinayettir, siyasi bir cinayetle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Demiryolları Genel Müdürü ve diğer sorumluların istifasını ve yürütmenin hesap vermesini beklediklerini dile getirdi.

MİT Başkanının ABD ziyareti

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti hakkında da açıklamalarda bulunan Özel, bu ziyaret hakkında birbiriyle çelişen ve birbirini yalanlayan üç tane açıklama olduğunu iddia etti.

Fidan'ın ABD'de Senato'ya "Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili brifing sunduğu" haberlerinin yayımlandığını dile getiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu ziyaret hakkında, "Bundan haberdar değilim" dediğini anlattı. Özgür Özel, görüşmenin yapıldığının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından teyit edildiğine dikkati çekerek, Çelik'in, "Bu Senato'ya bilgilendirme değildir, Güvenlik Forumu'nun inisiyatifi çerçevesinde çeşitli komitelere ait birkaç senatöre yapılan bilgilendirmedir" dediğini bildirdi.

Özel, Oktay'ın Meclis'te, CIA Başkanını kastederek, "MİT Başkanının muhataplarıyla görüşme yaptığını ve Erdoğan'ın bundan haberdar olduğunu" söylediğini ifade etti.

"Bunlar aklımızla alay ediyorlar. Kim kimi yalanlıyor, kim kimin yalanını açığa çıkartıyor, kim kimin pisliğini örtmeye çalışıyor belli değil." diyen Özel, "Beş partiden oluşan Meclise, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna bilgi veren yok ama Amerikan Kongresi çağırınca Cumhurbaşkanı'nın bile haberi olmadan gidip orada brifing vermek var. Yazıklar olsun böyle istihbarat teşkilatına." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim hesabımıza göre yüzde 48'ini hayata geçirdiler"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İkinci yüz gün" açıklamasını da değerlendirdi.

Erdoğan'ın, "İlk yüzde yapacağımız işlerin yüzde 98'ini tamamladık" dediğini aktaran Özel, "Bunu diyen Cumhurbaşkanı aynı prompterde, '400 vaadimiz vardı, 340'ını gerçekleştirdik' diyor. 340, 400'ün yüzde 85'idir arkadaşlar. Bu kandırmacadır. Bizim hesabımıza göre ise yüzde 48'ini hayata geçirdiler." dedi.

Özgür Özel, Erdoğan'ın, TRT 2 kanalının açılacağını da söylediğini belirterek, "TRT 2'yi 7-8 sene önce kapatan sen değil misin? Kapattığın televizyonu açmak, nasıl icraat olabilir? Kapattığı kanalı açmayı vaat eden, bununla övünen bir iktidar olmaz olsun." açıklamasını yaptı.

Sözleşmesi imzalanacak insansız hava aracına "Akıncı" isminin verilmesini eleştiren Özel, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında, uçakların kalktığı o havaalanının adını, 'darbeye karıştı, bu isimden havaalanı olmaz' diyerek Akıncı ismini yasaklayıp Mürted koyan siz değil misiniz? Başka koyacak isim mi kalmadı. Binlerce isim konulabilecekken Akıncı isminin konulması hangi subliminal mesajdır, kime kimler ne mesaj veriyor? Bu vicdansız mesajı kime verdiklerini merak ediyoruz." diye konuştu.