Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı

Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı Ankara'nın Çankaya ilçesinde 20 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olan kişi, tartıştığı ailesine ait apartman dairesini kundaklayarak olay yerinden kaçtı.

15.09.2020 04:44 | Son Güncelleme: 15.09.2020 05:00

Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 20 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olan kişi, tartıştığı ailesine ait apartman dairesini kundaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 405. sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Ailesiyle evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan 20 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olan Rüzgar D., evden ayrıldıktan bir süre sonra elinde benzin dolu şişeyle geri geldi. Ailesi içeride olduğu sırada babası polis memuru L.D.'ye ait evi kundaklayan kişi, ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Evin camının yandığını gören ailesi hemen dışarıya çıkarak yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, patlamanın etkisi ile dairede kısa süreli yangın ve maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri zanlının ticari bir taksiye binerek kaçtığını belirledi.

Daha önce de annesi ve kız kardeşini boğmaya çalıştı

Ekipler yaptıkları araştırmada, Rüzgar D.'nin Ege Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sürekli kavga ettiğini belirledi. Ayrıca psikolojik rahatsızlığından dolayı ilaç kullandığı tespit edilen 20 yaşındaki zanlının daha öncede kız kardeşi ve annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.

Ailesini daha öncede evi yakmakla tehdit eden ve olay yerinden kaçan Rüzgar D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg
Magazin Müge Anlı Ozan Güven Deniz Seki Yasemin Özilhan
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Eddie Newton Burak Yılmaz Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Milli Aydın Antalya
Şu an buradasınız: Ankara'da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 05:00:42. #1.14#
title