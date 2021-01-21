Freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı
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Freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı

21.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:16

Ankara'da freni boşalınca refüje çarptıktan sonra devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Ankara'da freni boşalınca refüje çarptıktan sonra devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda şehir merkezi istikametinde ilerleyen Keçiören Belediyesine ait hafriyat kamyonunun sürücüsü F.T, bir alışveriş merkezinin önündeki trafik ışıklarında kırmızı ışık yanınca durmak istedi.

Frenin tutmadığını fark eden sürücü F.T, önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu refüje kırdı. Refüje çarparak durabilen kamyon yola devrildi. Kamyonun kasasındaki toprak da yola döküldü.

Kazada yaralanan sürücü F.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı
Freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı
Freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı
Freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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