Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.