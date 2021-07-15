Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor
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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı için erkenden yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant kavşağı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan viyadükler kesiminde gece saatlerinden itibaren akıcı yoğunluk sürüyor.

Otoyoldaki dinlenme tesislerinin girişlerinde yavaşlayan araçlar nedeniyle bu kesimlerde yoğunluğun arttığı görülüyor.

Ayrıca yol üzerinde meydana gelen hasarlı trafik kazaları da trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine sebep oluyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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