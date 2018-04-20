Amasya Şeker Fabrikasında Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı

Amasya Şeker Fabrikasının Suluova ilçesinde bulunan tesislerinde sivil savunma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Fabrika Genel Müdürü Vural Akyazan, yaptığı açıklamada, bu tür tatbikat ve eğitim çalışmalarını her yıl belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fabrika binası ile meydan tesislerinde gerçekleştirilen tatbikatta, fabrika binasında temsili olarak çıkan yangın nedeniyle alarm verildi. Bina içinde mahsur kalan çalışanlar, itfaiye aracılığıyla sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi. Çalışanlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

AFAD ekipleri ise binada mahsur kalanları sedye yardımıyla halatlarla pencerelerden indirerek sağlık ekiplerine ulaştırıp gerekli muayenelerinin yapılmasını sağladı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Tatbikat, Şeker Fabrikası itfaiye ekibi, Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Amasya AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin işbirliği ile gerçekleştirildi.