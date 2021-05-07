Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu

Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da kaybolan Alzheimer hastası Bahattin Özdilek(72), tarlada yaralı halde bulundu.

Amasya'da kaybolan Alzheimer hastası Bahattin Özdilek(72), tarlada yaralı halde bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesi Gürsu köyünde yaşayan alzaymır hastası 72 yaşındaki Bahattin Özdilek, 4 Mayıs Salı günü kayboldu. İhbar üzerine kayıp vatandaş için jandarma ve AFAD ile köylüler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yürütülen arama çalışması sonrası Bahattin Özdilek, sabah saatlerinde vatandaşların jandarmaya ihbarı üzerine boş tarlada yaralı halde bulundu.

Kayıp Bahattin Özdilek'in oğlu Sedat Özdilek, "Babamız salı gününden bu yana kayıptı. Jandarma ve AFAD tarafından aranıyordu. Çok şükür sağ olarak bulundu. Sağlığı yerinde gözüküyor. Emeği geçen herkese, jandarmaya, AFAD'a çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

Yaşlı adama ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Detaylı kontrollerinin yapılması için ilk olarak Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından kayıp Bahattin Özdilek'in sağlık durumunda problem olmadığı öğrenildi. Özdilek, detaylı kontrollerin yapılması için Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - AMASYA

Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ölümü hak ettim' notu bırakan adam 4 gündür kayıp
"Ölümü hak ettim" notu bırakan adam 4 gündür kayıp
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Hadise Eda Ece Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Salih Uçan Gökhan Töre Bülent Uygun Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:08:10. #1.15#

title