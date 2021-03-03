Amasya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarı kapatıldı
03.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:22
Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle pazar yerinin kapatılması kararlaştırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle pazar yerinin kapatılması kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Taşova'da son zamanlarda vaka sayısının artması üzerine, uygulanacak yeni tedbirler ele alındı.
Toplantıda alınan kararla, ilçede perşembe günü kurulan pazar yeri kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk