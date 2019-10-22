"Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"ne doğru

22.10.2019 13:34

Zeytin ve zeytinyağını tanıtmak için gerçekleştirilen "Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nin üçüncüsü 26 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, ilçede bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Altınözü Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek festivallin iki gün süreceğini kaydetti.

İlçenin marka yüzü olarak zeytini seçtiklerini ifade eden Uygur, yaptıkları her projede zeytinin yer aldığını söyledi.

Uygur, farklı bir aroması olan Altınözü zeytinyağına coğrafi işaret alma noktasında Türk Paten ve Marka Kurumu'na başvuru yaptıklarını belirtti.

Festivalde Altın Zeytin Cam Seyir Terası'nın açılışı ve Canan Karatay ile sağlıklı yaşam söyleşisinin gerçekleştirileceğini dile getiren Uygur, ayrıca zeytin hasadıyla çeşitli yarışmaların da yapılacağını kaydetti.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da geleneksel hale getirdikleri festivali her yıl daha renkli ve geniş katılımlı hale getirdiklerini belirtti.

İlçede zeytin ve zeytinyağı alanında iddialı olduklarını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Altınözü zeytin ve zeytinyağı sadece ulusal pazarlarda değil, uluslararası pazarlarda kendini tanıtacak pozisyona geldi. Bundan sonra markalaşmış, kurumsallaşmış firmalarımızla ulusal ve uluslararası pazarlarda yer almak istiyoruz. Festivali bir sosyal etkinlik olsun diye yapmıyoruz. Zeytin ve zeytinyağının tanıtımı, hak ettiği noktayı alabilmesi için gayretlerimiz olacak."

Kaynak: AA