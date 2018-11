 Altınöz: " İstanbul Caddesi Bursa'nın Maslak'ı Olmalı"

Hilton Otel'de gerçekleşen basın toplantına İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İstanbul Caddesi'nin Bursa'nın Maslak'ı olması gerektiğini ifade eden İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, "Bu bölgeyi Bursa'nın Maslak'ı yapmamamız için hiçbir sebep yok. Raylı sistem, kamu yatırımları, nitelikli konutların gelmesi ve bununla birlikte ulaşım kolaylığı, lokasyonu gibi özellikler ile bölgenin değeri gittikçe artıyor. Ancak önemli birkaç sorunumuz da var. Bunların da mutlaka giderilmesi lazım" dedi.

İstanbul Caddesini daha güzel hale getirmenin her Bursalının görevi olduğunu söyleyen Altınöz, bu anlamda İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren iş insanlarının oluşturduğu bir dernek kurarak sorumluluk aldıklarını belirtti. Bölgede yapılan çalışmaları değerlendiren Altınöz şunları söyledi: "Bizler T2 hattının metro olarak yerin altına alınması gerektiği görüşünü belirtmiştik ama olmadı. Raylı sistem yerin altına alınsın, olmadı bu hat sadece metrobüs güzergahı yapılsın dedik. Raylı sistem maalesef bu haliyle doğuştan özürlü doğmuş oldu. Sağ olsun Alinur Aktaş Başkanımızın elinden gelen her şeyi yapıyor. Kendisine yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz. Biz her kurumumuzla iletişim halindeyiz. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bizler kavga gürültüden uzak iletişimle sorunları çözme taraftarıyız. Yakın zamanda bu sorunu da çözüleceğini umut ediyoruz."

"Bölge Adliye Mahkemesi bölgeye değer katacak"

Altınöz şöyle devam etti: "İstanbul Caddesi, özel sektörün yaptığı prestijli yapılar ve kamu yatırımlarıyla birlikte özel bir yer oluyor. Önemli yatırımlardan biri olan Bölge Mahkemesinin inşaatı hızla devam ediyor. Burada günde 140 kişinin çalışıyor ve herhangi bir ödenek sorunu da yok. Dolayısıyla Nisan 2019'da açılacağını söyleyebiliriz. Açılınca 33 bin m2 olan mevcut adliye komple buraya taşınacak. Bölge Mahkemesinin alanı ise 3 blok olarak 83.000 m2. Özetle, eski adliye de sadece savcılarımız kalacak, bir de ceza mahkemeleri kalacak. Onun dışında, adliyenin yüzde 80 işleri, yeni bölge mahkemesine taşınacak. Adliye ile ne kadar kiralık yer varsa, hepsi Bölge Mahkemesine taşınacak. İl Müftülük binamız da burada faaliyette. Kısacası İstanbul Caddesi değerleniyor. Tabi bununla birlikte ulaşım konusunda yapılan yatırımlarla ve çevre düzenlemeleriyle de değerini daha da artırabiliriz."

İstanbul Caddesinde acil yapılması gerekenler

Caddede acil olarak yapılması gerekenleri de sıralayan Altınöz, öncelikli olarak bu sorunlara odaklanılması gerektiğini vurguladı. Altınöz, "Caddedeki kavşakların acilen bitirilmesi gerekiyor. Ayrıca gelişigüzel yerlerde ışıklar ve geçişler var. Cadde boyunca belli noktalardan geçiş olmalı bunlar da kavşaklardan yapılmalı. Bu trafiğin akışını rahatlatacaktır. Bir diğer önemli konu üst geçitlerin de bir an önce bitirilmesi. İnsanlar karşıdan karşıya geçerken kaza riski yaşanmamalı. Bununla birlikte estetik anlamda da bazı dokunuşlar olmalı. Mesela caddenin mutlaka ışıklandırılması ve yeşil alanlarının arttırılması gerekiyor. Cadde boyunca 3 ayrı emsal var. Biz Kent Meydanından Dürdane rampasına kadar seyreden güzergahı İstanbul Caddesi olarak tanımlıyorsak bu güzergah boyunca tek emsal geçerli olmalı. Biz her platformda bu sorunları dile getiriyoruz. Umarım yöneticilerimiz en kısa zamanda bu sorunları bölgenin lehine bir şekilde sonuçlandıracaktır" ifadelerini kullandı.