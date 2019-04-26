Almanya'da Suriyelilere Yönelik Irkçı Afişler: "Işid'in Son Kalesi de Düştü, Evinize Dönün!"

Almanya'da Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi için çağrı yapan afişler tartışma başlattı. "Savaş bitti evinize dönün" çağrısı yapan dev afişlerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Almanya'daki aşırı sağcı ve ırkçı olarak bilinen 'Identitäre Bewegung' (Kimlik Hareketi), ülkedeki mültecilerin Suriye'ye dönmesi için çağrı yapan reklam afişlerini hazırlayarak başkent Berlin'in birçok noktasına astı. Euronews.com'da Görüntüle