Almanya'da Suriyelilere Yönelik Irkçı Afişler: "Işid'in Son Kalesi de Düştü, Evinize Dönün!"
Almanya'nın başkenti Berlin'de Suriyeli mültecilere yönelik ırkçı afişler tartışma başlattı. “IŞİD’in son kalesi de düştü. Evinize dönün!" gibi sloganların yer aldığı afişler kaldırılmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Almanya'da Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi için çağrı yapan afişler tartışma başlattı. "Savaş bitti evinize dönün" çağrısı yapan dev afişlerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Almanya'daki aşırı sağcı ve ırkçı olarak bilinen 'Identitäre Bewegung' (Kimlik Hareketi), ülkedeki mültecilerin Suriye'ye dönmesi için çağrı yapan reklam afişlerini hazırlayarak başkent Berlin'in birçok noktasına astı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com