Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
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Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı

Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'da aşırı sağcılık şüphesiyle lağvedilen Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinde (SEK) görevli 13 polisin, 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısının düzenlendiği Hanau'da görevli olduğu bildirildi.

Almanya'da aşırı sağcılık şüphesiyle lağvedilen Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinde (SEK) görevli 13 polisin, 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısının düzenlendiği Hanau'da görevli olduğu bildirildi.

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, Rheinland-Pfalz'dan 38 yaşındaki eski bir SEK yetkilisinin elektronik verileri değerlendirilirken ortaya çıkan bilgilere göre, çok sayıda kişinin aşırı sağcı sohbet gruplarına dahil olduğunun belirlendiğini, bunların içinde SEK polislerinin yanı sıra başka birimlerden polislerin de olduğunu söyledi.

Beuth, söz konusu timde yer alan ve suçlamalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan 13 polisin, ırkçı terör saldırısının düzenlendiği gece Hanau'da görevli olduklarını açıkladı.

Bakan Beuth, internet üzerindeki sohbet gruplarında, aşırı sağ örgüt propagandası yapma, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanan 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Hessen eyaleti İçişleri Bakanlığı, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurmuştu.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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