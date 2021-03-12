Almanya'da sağlık görevlisinin sedyede yatan Suriyeli sığınmacıyı yumruklaması tepkilere yol açtı
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Almanya'da sağlık görevlisinin sedyede yatan Suriyeli sığınmacıyı yumruklaması tepkilere yol açtı

12.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:48
Almanya'da sağlık görevlisinin sedyede yatan Suriyeli sığınmacıyı yumruklaması tepkilere yol açtı

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Kassel şehrinde bir sağlık görevlisinin, sedyede elleri bağlı şekilde yatan Suriyeli sığınmacıyı dövdüğü ve olayı polis memurlarının tepki vermeden izlediğini gösteren video, ülkede büyük tepki çekti.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Kassel şehrinde bir sağlık görevlisinin, sedyede elleri bağlı şekilde yatan Suriyeli sığınmacıyı dövdüğü ve olayı polis memurlarının tepki vermeden izlediğini gösteren video, ülkede büyük tepki çekti.

Bild gazetesinin yayınladığı videoda, 44 yaşındaki bir sağlık görevlisinin, iç çamaşırıyla sedyede elleri bağlı olarak yatan Amar H. isimli sığınmacıya yaklaşarak başına çok sert şekilde yumruk attığı görülüyor.

8 Kasım 2020'de yaşanan olaya ilişkin videoda, o sırada orada bulunan ve söz konusu şiddeti gören iki polis memuru ise yaşananlara sadece seyirci kalıyor.

2015'te Suriye'den kaçarak Almanya'ya sığınan 32 yaşındaki Amar H'nin avukatlığını üstlenen Adnan Aykaç, gazeteye yaptığı açıklamada, videoda açıkça görülen olayın işkenceye yakın olmasına rağmen önemsizmiş gibi gösterilmesini bir "skandal" olarak nitelendirdi.

Amar H'nin sedyeye bağlı olduğuna dikkati çeken Aykaç, olaydan bir gün sonra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve hukukun olayı aydınlatması gerektiğini ifade etti.

Polis raporunda olay gizlenmiş

Olayla ilgili düzenlenen polis raporunda, "mültecilerin kaldığı yurtta çıkan tartışma sonucu Amar H'nin yangın tüpünü püskürtmesi nedeniyle polis çağrıldığı, polisin gelip olayı yatıştırdıktan sonra Amar H'nin ilk yardım ekibine tükürdüğü" iddia edildi.

Sedyeye yatırılıp elleri bağlanan sığınmacının savunmasız haldeyken sağlık görevlisi tarafından yumruklandığına raporda yer verilmedi.

Videoda net şekilde görülmesine rağmen polis kendini, sağlıkçının nereye yumruk attığının belli olmadığı, yumruğun yastığa gelmiş olabileceği ve bunun için soruşturma açmaya gerek olmadığı şeklinde savundu.

Elmacık kemiği kırıldı

Şiddet mağduru Amar H'nin yüzüne aldığı yumruk darbesi nedeniyle elmacık kemiğinin iki yerinden kırıldığı ve yüzünde morluk oluştuğu sağlık raporuna yansıdı.

Yüzü morarmış şekilde fotoğrafı paylaşılan Amar H'nin olaydan bir gün sonra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından sağlık görevlisinin işine son verildiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu polisler hakkında ise olayın ortaya çıkmasının ardından soruşturma açıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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