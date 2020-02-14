Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyonda 12 kişiye gözaltı

14.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:24

Almanya'da, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı terör örgütü kurdukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 12 kişi gözaltına alındı.



Federal Başsavcılıktan yapılan yazlı açıklamada, 4 kişinin aşırı sağcı terör örgütü kurmak, 8 kişinin de örgüte destek sağlamak şüphesiyle gözaltında alındığı bildirildi.



Açıklamada, mevcut soruşturma ışığında hepsi Alman vatandaşı olan zanlılara yönelik şüphelerin doğrulandığı belirtildi.

Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde gözaltına alınan zanlılardan Werner S, Michael B, Thomas N. ve Tony E. ile ismi belirtilmeyen bir kişinin, Almanya'nın devlet ve toplum düzenini sarsmak hedefiyle Eylül 2019'da terör örgütü kurduğu ifade edildi.



Örgütün, ülkede siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar yaparak iç savaş benzeri koşulların oluşmasını amaçladığı belirtildi.



Eylemlerini gerçekleştirmek için zanlıların birçok kez bir araya geldiği, bu toplantıların Werner S. tarafından koordine edildiği, Tony E'nin de bu konuda Werner S'yi desteklediği aktarıldı. Zanlıların internetten ve telefon görüşmeleriyle de temasta bulunduklarına işaret edildi.

8 kişinin de bu örgüte maddi destek vermek, silah temin etmek ve yapılacak saldırılara iştirak etmek için söz verdiği kaydedildi.



12 zanlının bugün ve yarın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Aşırı sağcı örgüt kuruldukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 13 kişinin evlerinde arama yapılmıştı.

Kaynak: AA