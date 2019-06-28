Alman basını Merkel'in sağlığı konusunda endişeli: 'Şansölye'nin durumu ne kadar kötü?'
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 gün sonra resmi bir törende tekrar titremesi dikkat çekti. Alman kamuoyu "Merkel’in neyi var?" sorusuna yanıt arıyor. Alman basını Merkel'in sağlık sorunlarını nasıl görüyor?
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 gün sonra resmi bir törende tekrar titremesi dikkat çekti.
18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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