Alman basını Merkel'in sağlığı konusunda endişeli: 'Şansölye'nin durumu ne kadar kötü?'

Alman basını Merkel'in sağlığı konusunda endişeli: 'Şansölye'nin durumu ne kadar kötü?'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 gün sonra resmi bir törende tekrar titremesi dikkat çekti. Alman kamuoyu "Merkel’in neyi var?" sorusuna yanıt arıyor. Alman basını Merkel'in sağlık sorunlarını nasıl görüyor?

Alman basını Merkel'in sağlığı konusunda endişeli: 'Şansölye'nin durumu ne kadar kötü?'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 gün sonra resmi bir törende tekrar titremesi dikkat çekti.

18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et