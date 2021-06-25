Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Alişan'ın menajeriliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş'ın Covid-19 nedeniyle entube edilmesinin ardından paylaşımda bulunan Alişan"İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Selçuk Tektaş internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Teştaş evlidir ve iki kız babasıdır.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajeriliğini yapmaktadır.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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