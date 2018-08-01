Ali Koç, Hazırlık Maçını Kale Arkasındaki Taraftarlarla Birlikte İzledi
Fenerbahçe'nin Cagliari'yi Ülker Stadyumu'nda ağırladığı karşılaşmada Başkan Ali Koç, mücadeleyi kale arkası tribünündeki öğrenci bölümünde izledi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica maçı öncesi son provasını Cagliari ile yaptı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede başkan Ali Koç'tan büyük sürpriz geldi.
BİRLİKTE MAÇ İZLEME SÖZÜNÜ TUTTU
Karşılaşma öncesi statta bulunan taraftarların yoğun desteği ile karşılaşan başkan Ali Koç, hazırlık maçını taraftarlarla birlikte izlemek için tribüne geçti. Migros tribünündeki öğrenci bölümününe çıkan Ali Koç, müsabakayı buradan izledi. Başkan Koç böylece 'Birlikte maç izleyeceğiz' sözünü yerine getirdi.
ALİ KOÇ TRİBÜNDE YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI
Kale arkasındaki taraftarlar büyük şaşkınlık yaşarken Başkan Ali Koç'a sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun ilgi sebebiyle Fenerbahçe başkanın etrafından güvenlik çemberi oluşturuldu.
YORUMLAR (3)
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acele etmeyelim ali koç fenerbahce için herşeyi kesinlikle yapacaktır fenerbahce artık emin ellerdeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Her ne kadar holigan bir akhisarspor lu olsamba bizim Hüseyin eryüksel başkandan daha çok Ali koçu seviyorum dobra dimdik eğilmeyen Demir adam Ali KoçCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Başkan güzel hareketler eyvallah yakından takip ediyoruz..amma başkan bu takımı ayağa kaldır..zaman show değil ayağa kalkma zamanı....Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır