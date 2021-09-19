Ali Koç: Beklemediğimiz bir sonuç

"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar"

"Türk takımlar arka arkaya maçlarda sıkıntılar yaşayabiliyorlar"

"Daha hiçbir şey kötü değilken başladı. Bu bilinçli yapılan bir olay. Şirketler var ilk saniyesine kadar, ilk kurşun atıldığı noktasına kadar takip etmek mümkün. Buraya girdiğiniz zaman burada çoğunlukla trol hesaplar olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamen tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik ve gerçekten Fenerbahçe'nin 5-6 ay sonrasında kötü gidip, Fenerbahçe'de bir kriz ortamı oluşturup kongre ümit eden bir kadro var. Dolayısıyla bu her olumsuz sonuçta ortaya çıkacaktır. Sivasspor maçından sonra gördük, pusuya yatan bir ekip var. Bunlar birden fazla ekip yalnız. Zaten bir tanesi seçim öncesi açıkladı neler yapmak istediğini ama 'Fenerbahçeliyim' deyip de Fenerbahçe'nin kötülüğü üzerine kendi hayatlarını, önceliklerini şekillendirenler gerçekten Fenerbahçeli olamazlar."