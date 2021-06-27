Alanya Belediyesi velileri ve öğrencileri unutmadı
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Alanya Belediyesi velileri ve öğrencileri unutmadı

Alanya Belediyesi velileri ve öğrencileri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alanya Belediyesi, dün ve bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na giren öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı.

Alanya Belediyesi, dün ve bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na giren öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, geleceği için ter döken çocuklarını bekleyen velilere su, limonata ve şapka dağıttı.

Alanya Belediyesi ekipleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencileri ve onları bekleyen velilerini unutmadı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bahçesine kurulan çözüm masası aracı ve ikram çeşmesi vasıtasıyla öğrenci ve velilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

şyalar emanet alındı buz gibi limonata dağıtıldı

Çözüm Masası aracından şapka ve su ikram edilirken sınava girecek öğrencilerin eşyaları da emanet alınarak yardımcı olundu. Sıcak havada oluşturulan gölgeliklerde bekleyen velilere İkram Çeşmesi'nden, soğuk fıstıklı limonata ikramı yapıldı.

Başkan Yücel'e teşekkür ettiler

Alanya Belediyesi'nin hizmetinden oldukça memnun kalan veliler ve öğrenciler hem ekiplere hem de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e 'bu heyecanlı günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız' diyerek yapılan ikramlar için teşekkür etti. - ANTALYA

Alanya Belediyesi velileri ve öğrencileri unutmadı
Alanya Belediyesi velileri ve öğrencileri unutmadı
Alanya Belediyesi velileri ve öğrencileri unutmadı
Alanya Belediyesi velileri ve öğrencileri unutmadı
Alanya Belediyesi velileri ve öğrencileri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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