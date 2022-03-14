Akseki Kaymakamı Hülür'den sağlık çalışanlarına karanfil

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlara karanfil verdi.

Kaymakam Hülür, Akseki Devlet Hastanesi ve Akseki Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bayraklarını kutladı.

Sağlık çalışanlarına karanfil veren Hülür, özellikle salgın sürecinde bütün sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirtti.

Hülür, "Hayatımızın her noktasında, doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet veren tüm tıp camiasının çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Salgın sürecinde şehit olan bütün sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum." dedi

Kaymakam Hülür'e ziyaretlerinde Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak ve İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan eşlik etti.