Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, H.D. (31), M.K. (23), H.D. (37), A.L.Ç. (41), B.G. (49), A.J.A (44), A.N. (33) ve K.T'nin (34) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, eroin ile Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Haberler
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