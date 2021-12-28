Akrabasını yumruklayarak ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

KONYA (AA) - Konya'da yumruk attığı akrabasının kaldırıma başını çarpıp hayatını kaybetmesine neden olan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Aparır ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Aparır, savunmasında, maktul Hüseyin Özcan'ın akrabası olduğunu belirterek, maktulü öldürme niyetiyle hareket etmediğini öne sürdü.

Olay günü arkadaşı F.D. ile buluşup vakit geçirdiğini anlatan Aparır, "O sırada babam Süleyman Aparır beni aradı. Maktul Hüseyin Özcan'ın yanında Ş.Ş. isimli arkadaşıyla yanına gelip, taşkın hakaretlerde bulunduğunu, kendisine hakaret ettiğini söyledi. Ben bunun üzerine Özcan'ın yanında bulunan Ş.Ş'yi aradım. Maktul telefonu alıp bana da hakaret etmeye başladı. 'Neredesin sen' dedi. Ben de salı pazarı yakınlarında olduğumu söyleyince, 'Bekle, geliyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın üzerine çevresindekilerin, maktulün alkollü olduğunu, idare etmesi gerektiğini söylemeleri üzerine sakinleştiğini, kardeşleriyle salı pazarına gittiklerini ileri süren Aparır, şunları anlattı:

"Burada ortak tanıdığımız olan Y.Ş. ile karşılaştık. Maktulün arkadaşı Ş.Ş'nin kendisini oraya çağırdığını söyledi. Kısa süre sonra maktul ve Ş.Ş. bulunduğumuz yere geldi. Maktul araçtan inip sırtını bana dönerek duvara karşı idrarını yapmaya başladı. O sırada bana küfretti, tehdit etti. Daha sonra aramızda bir tartışma ve sürtüşme yaşandı. Yumruğunu bana karşı kaldırdığını görünce tokat ya da yumrukla yüzüne doğru bir kez vurdum. Maktul yere düştü. Olay sırasında sadece kendimi korumaya çalıştım, suçsuzum."

Maktul Hüseyin Özcan'ın eşi Huriye Özcan sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki semt pazar alanında 12 Haziran'da Bedirhan Aparır (21), iddiaya göre babasına küfür eden akrabası Hüseyin Özcan (41) ile buluşup Özcan'a yumruk atmıştı.

Yumruğun etkisiyle yere düşerek başını çarpan Özcan, hastanede 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmiş, şüpheli Aparır da tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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