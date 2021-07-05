İki yuva birden yıktı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla aşk yaşadı
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İki yuva birden yıktı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla aşk yaşadı

İki yuva birden yıktı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla aşk yaşadı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da yaşayan 30 yaşındaki Gülsüm Köksal, ilk önce ablasının kızı olan Sevgi Kendircioğlu'nun kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Teyzesinin kocasıyla ilişki yaşamaya başladığını öğrenen genç kız soluğu mahkemede aldı. Bir süre sonra sıkılıp ayrılan Köksal, bu defa da ablası Emine Güder'in kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Güder, "Bu nasıl kardeş?" diye isyan ederken, Kendircioğlu ise "Bir de teyze anne yarısıdır derler. Hiç utanması da yok" diyerek sitem etti.

Adana'da yaşayan Gülsüm Köksal (30), iddiaya göre, 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen Kendircioğlu, eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü.

YEĞENİNİN KOCASIYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, bu durumu fırsata çeviren Gülsüm Köksal, Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Gerçeği öğrenince şok geçiren Sevgi Kendircioğlu, kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, sıkılınca ayrıldı.

Akılalmaz olay! Önce yeğeni, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı

DURUMU FARK EDEN ABLA EŞİNİ EVDEN KOVDU

Ancak bu kez de hedefinde ablası Emine Güder'in eşi vardı. Gülsüm Köksal, ablası Emine Güder'in ikinci eşi olan Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden Emine Güder, eşini evden kovdu.

"İNSAN DÜŞMANINA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Kardeşinin önce yeğeninin sonra da kendisinin eşini elinden aldığını söyleyen Emine Güder, "İlk önce kızımın kocasına kaçtı, şimdi de benim kocamı elimden aldı. Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Böyle kardeş olmaz olsun. Eşimle otel odalarında buluşup, içki içerek birlikte oluyorlar. Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. Sen baldızınla birlikte oluyorsun sonra da beni sevdiğini söylüyorsun. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. başından iki evlilik geçti. İki kızı var. Bakamadığı için devlet yurduna verdi. Ayrıca evlilik vaadiyle de insanları dolandırıyor. Bu kadına çocuklarını kesinlikle geri vermesinler" dedi.

Akılalmaz olay! Önce yeğeni, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı

"BİR DE TEYZEYE ANNE YARISI DERLER"

Teyzesi yüzünden eşinden boşanan Sevgi Kendircioğlu da, "Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Akılalmaz olay! Önce yeğeni, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Gülsüm Köksal ise "Bana iftira atıyorlar. Adımı karalamak istiyorlar" diyerek kendini savundu.

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Haber Yorumları (1)
SÜMBÜLZADE VEHBİ : şu olaya çirkin olaya aşk diye haber yapmayın ya nasıl içiniz el veriyor. aşk bu değil yahu her çirkin olayın adını aşk koydunuz neyin aşkı bu allah aşkına?
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