Adana'da apartmanlarda uyuşturucu imalatı operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, apartmanlarda iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu imal ettiği öne sürülen 3 şüpheliyi yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, apartman daireleri içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu madde imal edildiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine adreslere yaptığı baskında portatif elbise dolapları içine iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu üretildiğini belirledi. Ekipler 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda; 600 gram kubar esrar, 14 gram skunk, 21 kök kenevir, 27 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA