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Adana'da banka şubesinin camını kıran zanlılar yakalandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir banka şubesinin camını taşla kırıp kaçan 2 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir banka şubesinin camını taşla kırıp kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.

Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki bankanın camını taşla kıran 2 kişi, çevredeki vatandaşların tepki göstermesinin ardından kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler Fırat Y. (23) ve Cenk M'yi (29) kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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