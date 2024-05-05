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Adana'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretimi operasyonu

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Adana'da iklimlendirme sistemi kurdukları apartman dairelerinde uyuşturucu ürettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 614 gram esrar, 21 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

? Adana'da iklimlendirme sistemi kurdukları apartman dairelerinde uyuşturucu ürettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki bazı ikametlere operasyon düzenledi.

İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 614 gram esrar, 21 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kenevir Adana Güvenlik Adana Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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